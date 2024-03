Juventus, parla Rabiot: l’annuncio sul futuro

Finale di stagione importante per la Juventus, con il futuro di diversi protagonisti da decidere: tra loro anche Rabiot, ecco le sue parole

Settimane cruciali in casa Juventus, con un finale di stagione dal quale si attendono risultati importanti. Poi, sarà il momento di imprimere una svolta per il futuro. La prima potrebbe riguardare l’addio di Allegri verso il quale sarebbe orientato Elkann, come riportato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it. L’allenatore non è l’unica figura di spicco in bilico, anzi, basti pensare ad Adrien Rabiot.

Il francese è diventato un calciatore di riferimento per la rosa, ma, come dodici mesi fa, si ritrova nuovamente in scadenza di contratto. Rinnovo o addio, dunque? Ecco cosa ha detto in merito da ritiro della sua nazionale: “Il mio futuro? Non ho ancora deciso niente, dovrò rifletterci bene, è una scelta importante per la mia carriera visto che sto arrivando ad una età particolare. Il prossimo anno dovremmo tornare in Champions League e disputare il Mondiale per Club, saranno fattori importanti nella mia decisione. Ne discuteremo con la società alla fine della stagione, vedremo in quel momento”.