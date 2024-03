Juve, battibecco con Allegri e ora si deve preoccupare: “Non è la prima volta”

Proseguono le furiose polemiche attorno a Massimiliano Allegri, ancora una volta il tecnico della Juventus nel mirino

La classifica mette ancora al riparo la Juventus per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il recente rendimento e il calendario degli impegni di fine stagione, con tanti scontri di alta classifica, impone ai bianconeri di non abbassare troppo la guardia.

Dopo la pausa, occorrerà ripartire decisamente con un altro piglio rispetto a quello delle ultime otto giornate, in cui sono arrivati appena sette punti. Dovrà dare risposte esaurienti anche Massimiliano Allegri, ma potrebbe non bastargli. Elkann pensa già a una Juve senza Allegri, come abbiamo raccontato qui sulle pagine di Calciomercato.it. Il tecnico livornese non ha nascosto un certo nervosismo per la situazione, esploso, come sappiamo, al termine dell’ultima gara contro il Genoa.

La querelle Allegri-Sky continua: “Non è una coincidenza”

Il feroce dibattito nel post partita con l’opinionista di ‘Sky’, Gianfranco Teotino, ha fatto molto discutere. Da più parti sono arrivate critiche ad Allegri per il suo atteggiamento.

Ulteriore attacco, da parte del giornalista Gigi Moncalvo, a ‘Radio Napoli Centrale’. Moncalvo tira in ballo anche la Juventus e ‘avverte’ Teotino per i rischi che correrebbe. “Non è la prima volta che Allegri si lascia andare a queste esternazioni. Sarà una coincidenza che dopo il litigio con Adani, questi non sia più a Sky? C’è poco di casuale quando si parla di Juventus e rapporti con i mass media. Teotino deve preoccuparsi, bisogna aspettare un anno per vedere se lo confermeranno…” opinionista…”