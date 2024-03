Infortunio per il portiere, UFFICIALE: stagione finita e niente Europei

Tegola per una big, il nuovo infortunio toglie di mezzo il portiere fino a fine stagione e lo ‘elimina’ anche dagli Europei

Fase conclusiva della stagione fondamentale per tutti i verdetti tra campionati e coppe europee, con vista sugli Europei 2024 in Germania. Ma per un protagonista del calcio internazionale non sarà possibile scendere in campo prima della nuova annata.

La tegola arriva sul Real Madrid, sulla nazionale belga e su Thibaut Courtois. L’estremo difensore stava cercando il recupero per le ultime gare dell’annata, dopo la lunghissima assenza per la rottura del legamento crociato della scorsa estate. In allenamento, però, un nuovo problema fisico per lui, come comunicato proprio dai ‘Blancos’, che hanno annunciato la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Una brutta notizia per il giocatore, proprio in prossimità del suo rientro in campo che sarebbe avvenuto tra non molto. L’appuntamento, a questo punto, è per il 2024/2025.