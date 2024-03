Dimissioni e ‘denuncia’: la Serie A si prepara ad un nuovo terremoto

La Serie A si prepara ad un nuovo terremoto dopo le dimissioni e la promessa di denunciare tutto quanto non va

Un terremoto potrebbe abbattersi sulla Serie A. È ancora una volta l’inchiesta che Le Iene stanno portando avanti sulla classe arbitrale ad aprire uno squarcio profondo sul mondo delle ex giacchette nere.

Nella puntata che andrà in onda questa sera, verrà trasmessa l’intervista che Filippo Roma, ex arbitro e Var di Serie A e B Eugenio Abbattista. Si tratta del direttore di gara che si è dimesso ad inizio marco proprio per l’inchiesta sollevata dal Le Iene e per il no ricevuto dall’AIA a poter parlare liberamente di quanto accaduto.

Abbattista, infatti, era già risultato coinvolto in uno dei servizi precedenti, relativo a voti truccati per far restare alcuni arbitri e mandare a casa arbitri. Proprio per questo il 7 marzo scorso ha annunciato le sue dimissioni, raccontando di un’AIA “stuprata da mestieranti della poltrona e del voto” e affermando di voler essere libero di esprimersi.

Caso arbitri, Le Iene intervistano Abbattista

Ora potrà farlo, anzi già lo ha fatto, rilasciando un’intervista a Le Iene che sarà mandata in onda questa sera.

Un’intervista in cui dichiara: “Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me”. Parole che preannunciano delle dichiarazioni bollenti che potrebbero davvero rappresentare uno scossone importante per il calcio italiano e soprattutto per la nostra classe arbitrale. Non resta che attendere, preparandoci a quello che potrebbe essere un vero e proprio terremoto, l’ennesimo, per il calcio italiano.