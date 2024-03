Bufera Chiesa all’improvviso: “Screzi durante la partita”

“A lui non piace giocare da seconda punta”. Il futuro del figlio d’arte è un rebus: i discorsi per il rinnovo con la Juventus sono fermi a ottobre

Uno dei principali volti della crisi della Juventus è quello di Federico Chiesa. Le prestazioni dell’esterno figlio d’arte continuano ad essere molto al di sotto delle aspettative, così come il feeling con Massimiliano Allegri.

A tal proposito, vanno registrate le parole di Gianni Balzarini a Tv Play. Per il collega di ‘Mediaset’, il deludente rendimento di Chiesa è legato pure a ragioni tattiche. “A lui non piace giocare da seconda punta – le sue parole – Domenica ci sono stati degli screzi durante la partita, perché Allegri gli diceva che andava a invadere la zona di Kostic. Uno dei motivi della sostituzione – svela Balzarini – è stato proprio questo. C’è un problema anche di rapporti con l’allenatore”.

Il futuro di Chiesa è un rebus. I discorsi per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2025, sono fermi ad ottobre, quando c’è stato l’ultimo incontro col suo agente. Come scritto il 21 febbraio da Calciomercato.it, il classe ’97 vanta estimatori in Bundesliga e Premier League, mentre nelle scorse settimane anche il Milan ha effettuato un sondaggio per capire la sua situazione. Molto dipenderà dal futuro di Massimiliano Allegri, che viaggia spedito verso l’addio.

Su Chiesa è stato netto pure Di Biagio, sempre a Tv Play: “Non mi piace la sua faccia, il suo atteggiamento. Il suo non entusiasmo”.