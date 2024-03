Allegri accerchiato, al capolinea con la Juve: “Altri obiettivi”

Il tecnico è sotto accusa: “I giocatori non hanno più quel fuoco dentro di andare ad aggredire l’avversario”

“Allegri è nervoso”. Così Fabrizio Ravanelli a Tv Play in merito alla profonda crisi della Juventus e alle enormi difficoltà di Allegri nel rianimare la sua squadra – che non sembra avere più in mano – e nel comunicare coi media, vedi lo scontro di ieri con Teotino a ‘Sky Sport’.

“Credo che lui sappia di aver sbagliato nell’intervista di ieri. Quando i bianconeri competevano per lo Scudetto, sembrava che la squadra stesse andando oltre le possibilità. Però poi questa squadra ha fatto solo 7 punti nelle ultime 8 partite… La situazione ora è difficile. A me la Juve sembra scarica a livello fisico, il primo tempo col Genoa ha palesato ciò”.

“Allegri è nervoso e poco lucido perché non riesce a far giocare bene la squadra – evidenzia Ravanelli a Tv Play – inoltre i giocatori non hanno più quel fuoco dentro di andare ad aggredire l’avversario. Fatica a produrre gioco, ma anche ad andare a pressare. Se dovesse conquistare la Champions arrancando, per qualche punto in più delle altre, l’annata sarebbe molto deludente. Una società come la Juve non può accontentarsi del quarto posto. Io penso che a inizio stagione, anche in virtù dell’assenza delle coppe europee, gli obiettivi fossero altri”, conclude Ravanelli.