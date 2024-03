Allarme Dybala, via da Roma: contratto di quattro anni

La Roma torna a guardare con preoccupazione al futuro di Dybala: nuovo assalto all’argentino con una offerta pazzesca

La Roma di Daniele De Rossi sembra una squadra del tutto nuova e rigenerata. Brillante in campo nelle prestazioni e nei risultati, tornata a credere prepotentemente in un piazzamento Champions e con un percorso in Europa League che può ancora regalare tante soddisfazioni. Anche se costretta, almeno per la prossima partita, a fare a meno di uno come Paulo Dybala.

L’argentino ha già saltato la sfida con il Sassuolo per un problema muscolare e lo stesso avverrà per la sfida contro il Lecce, dopo la pausa. Si tenterà di recuperarlo per il doppio cruciale appuntamento del derby contro la Lazio in campionato e dell’andata dei quarti di EL contro il Milan. Ma per la Roma le sue condizioni fisiche non sono l’unico motivo di preoccupazione. Tornano infatti i rumours di mercato, che potrebbero allontanarlo dai giallorossi.

Dybala, contratto super proposto dal Barcellona: le ultime dalla Spagna

Non è un mistero che Dybala piaccia a diverse squadre europee, che potrebbero beneficiare della clausola rescissoria da 13 milioni di euro, molto bassa. Sfruttandola anche per proporre un contratto corposo alla ‘Joya’.

Di estimatori Dybala ne ha soprattutto in Spagna. L’Atletico Madrid, ma anche il Barcellona, che torna a farsi sotto e secondo ‘Todofichajes.com’ fa sul serio. Ci sarebbe già sul tavolo una proposta di un contratto quadriennale che l’argentino avrebbe già firmato. Non sono note le cifre, ma una proposta superiore ai 6 milioni annui attualmente percepiti in giallorosso potrebbe rappresentare una tentazione.