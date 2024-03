Serie A, sconfitta fatale e altro esonero: salta la panchina

In Serie A, salta un’altra panchina: la decisione della società è procedere all’esonero per ripartire con un altro allenatore dopo la pausa

Risultati importanti e cruciali, in alta e in bassa classifica, nel weekend di Serie A. Per un allenatore, l’esito dell’ultima gara di campionato è stato fatale. La società ha deciso per l’esonero.

La Salernitana, che solo poche settimane fa aveva esonerato Filippo Inzaghi, affidando la panchina a Fabio Liverani, ha deciso di esonerare anche quest’ultimo. Terzo esonero stagionale in casa granata, situazione sempre più disperata in fondo alla classifica a quota 14 punti, undici in meno della quartultima posizione. Liverani paga risultati assolutamente negativi, in cinque giornate sulla panchina dei campani soltanto un punto, quello raccolto con l’Udinese in superiorità numerica per larga parte del match, e quattro sconfitte, ultima quella di sabato in casa con il Lecce. Per la panchina, per ricoprire il ruolo di quarto allenatore dall’inizio del campionato, una ipotesi plausibile è quella che porta a Colantuono, ma ci sono dubbi e riflessioni ancora in corso. La decisione avverrà a breve, altra pista potrebbe essere quella del ritorno di Inzaghi.