Sei italiane in Champions, c’è un solo caso: ecco quale

L’Italia può avere sei squadre in Champions League il prossimo anno, ma non sarà la sesta in classifica ad aggiungersi: tutti i dettagli

Quante italiane in Champions League? Per saperlo veramente dobbiamo attendere la fine della stagione visto che molto dipenderà dal posizionamento dell’Italia nel ranking Uefa. Attualmente siamo primi e le quattro squadre ancora presenti nelle coppe europee sono un buon viatico per conservare almeno la seconda posizione da qui a fine stagione.

Questo significherebbe ottenere cinque posti nella rinnovata Champions League, con la quinta in classifica che otterrebbe il pass al pari delle prime quattro. Ma si è parlato anche della possibilità che anche la sesta in classifica di Serie A possa partecipare alla principale competizione continentale per club.

In realtà le cose non stanno così, anche se è vero che l’Italia potrà presentare anche sei squadre al nostro di partenza. Un’ipotesi che si realizzerebbe soltanto in una circostanza e che non sarebbe ad appannaggio della sesta in classifica del nostro campionato.

Champions, sei italiane il prossimo anno: ecco come

L’Italia potrebbe portare sei squadre nella prossima Champions soltanto in caso di vittoria dell’Europa League da parte di una squadra che non si è già qualificata tramite il campionato.

Andando a guardare la classifica di Serie A e le squadre ancora impegnate in Europa League, l’ipotesi potrebbe riguardare Atalanta e Roma: uno tra Gasperini e De Rossi dovrebbe vincere la competizione europea e allo stesso tempo uscire dalle prime cinque posizione di campionato. Solo così l’Italia potrà avere sei squadre.

Ovviamente il discorso riguarda anche il Milan in caso di vittoria in EL e piazzamento oltre il quinto posto, ma considerata la posizione attuale l’ipotesi è molto remota.