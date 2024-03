Penalità e inibizione, UFFICIALE la sanzione dal Tribunale Federale

Pesante penalizzazione in classifica e inibizione per il proprio dirigente: la decisione è ufficiale

Una penalità di quattro punti in classifica e 45 giorni di inibizione all’amministratore unico del club e una situazione che si fa sempre più complessa.

Il Brindisi è già ultimo in classifica nel girone C di Serie C con 19 punti e quest’ulteriore penalizzazione complica ancor più la situazione della società pugliese. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Figc, che ha sottolineato come il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato, oltre che con quattro punti in classifica (che passeranno quindi da 19 a 14) anche con 45 giorni Mariachiara Rispoli, amministratore unico del club pugliese.

Questo il comunicato ufficiale della Figc:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli”.