Paquetà torna in Serie A: “Ecco l’offerta che accetterebbe”

Lucas Paquetà può tornare in Serie A, annuncio molto interessante sul futuro del talento brasiliano ex Milan

Nei suoi trascorsi in Serie A, aveva mostrato un discreto talento, ancora acerbo però. Al Milan, Lucas Paquetà non era riuscito a esplodere, chiudendo il suo anno e mezzo in rossonero con 44 presenze e una sola rete.

Centrocampista offensivo capace di svariare in più ruoli tra la mediana e la trequarti, ha poi trovato la sua dimensione prima al Lione e poi al West Ham. Con i londinesi, in questa stagione, già 7 gol e 6 assist. C’è anche lui, tra i pericoli da tenere d’occhio per il Bayer Leverkusen, nel quarto di finale di Europa League del mese prossimo.

27 anni ad agosto, Paquetà sembra giunto a piena maturazione e potrebbe rilanciarsi in un grande club la prossima estate. Tra le ipotesi, anche quella di un ritorno in Serie A.

Paquetà, c’è anche la Juventus: l’annuncio

Nel nostro campionato, lo segue anche la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di immettere qualità dal centrocampo a salire e un profilo come il suo potrebbe fare comodo.

Di lui ha parlato l’ex attaccante Frank McAvennie a ‘Football Insider’, spiegando che il giocatore non rifiuterebbe affatto una offerta importante da un top club. “Mostra che al West Ham si sta divertendo molto – ha affermato – Ma non ci sono possibilità che rifiuti offerte da Juventus, Real Madrid o Manchester City. Se gliela presenteranno, lo prenderanno e lui partirà molto volentieri”. Per i bianconeri, dunque, il problema risiede nella concorrenza numerosa e titolata. Già la scorsa estate, il City ci aveva fatto un pensiero.