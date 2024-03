Marotta blinda Inzaghi e Lautaro: “Nessun problema. Oaktree? Zhang rispetterà i tifosi”

Le dichiarazioni del dirigente dell’Inter a La Domenica Sportiva dopo la sfida contro il Napoli: dal futuro dei nerazzurri a quello dei Lautaro

Con lo Scudetto in cassaforte, con 14 punti di vantaggio sulla seconda, e l’eliminazione dalla Champions League, in casa Inter si guarda già al futuro e alla prossima stagione.

Un futuro che inevitabilmente potrà essere condizionato dalle note vicende societarie. Il prossimo 20 maggio, infatti, scadrà il finanziamento concesso dal fondo Oaktree a Stevan Zhang, che in cambio ha messo sul tavolo le azioni del club nerazzurro. Il numero uno dell’Inter, ormai da mesi assente da Milano, sta trattando un nuovo prestito per tenersi il club nerazzurro: “È una questione di pertinenza della proprietà. Non entro nel merito – afferma Beppe Marotta, parlando a La Domenica Sportiva -. La proprietà è presente e non abbiamo nessun problema. Gestiamo la società con tranquillità e stiamo programmando il futuro. Sono certo che questa tematica sarà affrontata dal presidente al più presto, per il bene e la storia dell’Inter, nel rispetto dei tifosi”.

Inter, Marotta: “Legato ai nerazzurri fino al 2027. Con Lautaro nessun problema”

Parlando di futuro, Beppe Marotta non può non fare il punto della situazione sul rinnovo di Lautaro Martinez e non solo: “Non ci sono problemi nel momento in cui le posizioni convergono nel proseguire – si può leggere su Calcio e Finanza – È il caso di Lautaro e lo sarà sicuramente con Inzaghi perché l’Inter è cresciuta e lui oggi è un tecnico titolato. Vorremmo proseguire, ha il contratto fino al 2025 e ci sono i presupposti affinché resti”.

Infine una battuta sul proprio futuro. Marotta d’altronde è l’artefice principale di questa grande Inter: “Sono legato fino al 2027 – ha commentato così il dirigente nerazzurro in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero prossimo presidente FIGC . È chiaro che nel 2027 avrò anche 70 anni e potrei dedicarmi sì allo sport, nell’ambito magari di tematiche sociali e nella valorizzazione dei nostri giovani che ancora non riescono a svolgere l’attività secondo i canoni giusti”