Le ultime sulle condizioni di Joe Barone: arrivati i figli dagli Stati Uniti

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è da ieri ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Gli ultimi aggiornamenti

L’ultima domenica di Serie A ha portato in dote con se tanta paura per il malore occorso a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina che è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Nel comunicato di ieri sera del club toscano si leggeva che “le condizioni cliniche sono critiche ma stabili”.

Tutti col fiato sospeso nel mondo Fiorentina: dal club ai calciatori, passando per staff tecnico e tifosi, il tutto senza ovviamente dimenticare il supporto dei familiari, a partire dalla moglie Camilla, che ha preferito rimanere in ospedale accanto al marito. I figli del Dg viola sono invece arrivati stamane a Milano dagli Stati Uniti.

All’Ansa sono arrivate anche le parole del presidente della FIGC Gravina, che ha detto: “Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà”.

Parole su supporto sono arrivate quindi anche dal figlio di Rocco Commisso, che su Instagram posta una foto e scrive: “Prego per la salute di Joe Barone e che si riprenda completamente dalle sue condizioni critiche. È un uomo forte ed è amato da così tante persone. La famiglia Fiorentina è lì per sostenere lui e la sua meravigliosa famiglia in tutti i modi possibili! Forza Giuseppe!”.

La situazione è quindi in divenire, e si attendono nuovi aggiornamenti ufficiali.