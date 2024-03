La Nazionale si allena a Roma, prove tattiche e siparietto con Zaniolo: “Attenti a dove tira” | CM.IT

Primo allenamento a Roma per la Nazionale di Spalletti, senza Acerbi: prove tattiche e partitella, poi il siparietto con Zaniolo e i giornalisti

La Nazionale è tornata ad allenarsi all’Acqua Acetosa in vista della doppia amichevole negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, giovedì e domenica sera. Assente ovviamente Francesco Acerbi, fuori dai convocati dopo il colloquio con Spalletti e i compagni in seguito ai fatti di ieri con Juan Jesus. Al suo posto è arrivato Gianluca Mancini, secondo giocatore della Roma insieme a Pellegrini.

Sul campo l’allenamento si è aperto con il consueto riscaldamento dopo qualche minuto in cui Spalletti ha parlato alla squadra in cerchio. Poi squadra divisa tra fratinati e non fratinati, ma senza particolari indicazioni sulla formazione titolare: da una parte la difesa a quattro con Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni e Dimarco, con Locatelli in mediana e Raspadori di punta. Dall’altra parte i tre difensori Scalvini, Mancini e Darmian, linea a cinque in mediana la coppia Chiesa-Retegui. Poi ovviamente i vari cambi. Spalletti ha dato indicazioni, i giocatori in campo hanno provato soprattutto i movimenti secondo i dettami del ct: “Il mediano di parte deve stare in mezzo altrimenti non ha lo spazio per fare l’uno-due”, poi a Scalvini: “Vieni dentro al campo”. E ancora “Prendete bene le posizioni”. Infine gruppo diviso tra gli otto difensori che hanno provato marcature e attacchi sui calci piazzati, dall’altra centrocampisti e attaccanti. Infine partitella a campo ridotto. In chiusura di allenamento Spalletti ha trattenuto Zaniolo e Lucca, con Vicario in porta. Simpatico il siparietto con i giornalisti – appostati dietro la porta – in quest’ultima occasione: “Attenzione a dove tira Zaniolo”, dice il ct scherzando su qualche tentativo andato a vuoto del classe ’99 durante la partitella. E poi Luciano è uscito andando a cercare gli occhi i palloni sbagliati dai suoi calciatori.