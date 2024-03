Caso Allegri, stavolta interviene la Juventus: “Punito dal club”

Caso Allegri, stavolta interviene la Juventus dopo lo scontro verbale in diretta TV. La rivelazione: “Sarà punito dal club”

All’indomani del pareggio casalingo col Genoa, e di una vittoria che continua a sfuggire, in casa Juventus sta tenendo banco in queste ore anche la reazione di Massimiliano Allegri nell’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’ nel post partita.

Dopo la famosa lite con Daniele Adani, il tecnico bianconero si è scontrato verbalmente con Gianfranco Teotino, rispondendo a muso duro al giornalista durante l’intervista. Su ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha rivelato: “Abbiamo visto una partita mediocre, come tutte quelle di quest’anno. Né più né meno dalla Juventus di Allegri. La Juve è stata pericolosa solo con Vlahovic e poi alla fine con il palo colpito da Kean”.

“Mi risulta che Allegri sarà punito per questo“, ha anche annunciato il giornalista. Non sono dunque esclusi provvedimenti da parte del club bianconero.

Juventus, Allegri fa discutere: “Arrogante e maleducato, pagina tristissima”

“È una pagina tristissima, Allegri è stato arrogante e maleducato. Ha perso il lume della ragione”, ha aggiunto Furio Focolari commentando l’episodio in diretta.

Anche il giornalista non usa mezzi termini: “Non ha senso la sua risposta, la domanda era logica e non aveva nulla di cattivo, posta tra l’altro da un giornalista che è stato direttore di testata e non il primo che capita. Questi vanno avanti così: credono di essere Dio in terra ma non lo sono”. Si attendono ora eventuali decisioni del club nei confronti dell’allenatore.