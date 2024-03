Allegri vola in Premier: “Lo vedrei benissimo al Liverpool”

Massimiliano Allegri sulla ghigliottina della critica dopo l’ennesima frenata della Juventus: futuro in bianconero sempre più nebuloso per l’allenatore toscano

La Juventus frena ancora e non sa più vincere. I bianconeri non vanno oltre lo 0-0 casalingo entro il Genoa e l’Allianz Stadium fischia a fine partita.

Il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa Champions si assottiglia per i bianconeri, che vedono anche il Milan davanti staccarsi al secondo posto. Massimiliano Allegri non nasconde un certo nervosismo nelle dichiarazioni post partita e il suo futuro alla guida della ‘Vecchia Signora’ è sempre più in bilico. Nelle prossime settimane l’incontro decisivo con la dirigenza e Giuntoli, con il Dt che finora – almeno a parole – ha sempre confermato pubblicamente la fiducia nel tecnico livornese. Thiago Motta, in caso di divorzio, rimane il profilo più caldo per il ribaltone in panchina per la prossima stagione. Sul futuro di Allegri è intervenuto anche il mentore Giovanni Galeone: “Max è legato alla Juventus e alla famiglia Agnelli. E il Mondiale per club è una manifestazione intrigante – spiega l’ex allenatore tra le altre di Udinese, Pescara e Perugia alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Però ho ascoltato le rassicurazioni di Giuntoli in televisione, ma poi Max ha detto pubblicamente che la società non gli ha ancora detto nulla sul futuro. Penso che a nove giornate dalla fine del campionato Giuntoli dovrebbe confermare Allegri anche in privato dicendogli le stesse cose“.

Juventus, Galeone sul futuro di Allegri: “Sarebbe perfetto per l’Inghilterra”

Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus, in scadenza quindi nel giugno 2025, con un ingaggio oneroso da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Galeone consiglia l’attuale tecnico della Juventus e apre le porte a una possibile esperienza in Premier League del suo protetto: “Fino a qualche tempo fa gli avrei detto di restare. Adesso, invece, gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero come hanno fatto dopo tanti successi in Italia sia Capello che Ancelotti. Allegri ha allenato e vinto con Milan e Juventus. In bianconero è all’ottava stagione e più panchine di lui le ha soltanto Trapattoni. Non vedo Max in Arabia Saudita, ma sarebbe perfetto per l’Inghilterra. La prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti un po’ in tutta Europa: vedrei benissimo Max al Liverpool per il post Klopp o al Manchester United“.