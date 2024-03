Vlahovic espulso: la multa della Juventus, gli scenari e le parole di Allegri

Oltre al danno, anche la beffa. Non solo la Juventus non trova la vittoria, che manca come il pane, ma perde nuovamente il suo attaccante principe: Dusan Vlahovic, che nel finale reagisce contro Giua e rimedia il doppio giallo

Allegri nel nervosismo del finale di gara annuncia che una multa è in arrivo per il serbo, che salterà sicuramente la sfida contro la Lazio dopo la sosta, ma che potrebbe anche avere uno stop più lungo.

La Juventus ha pareggiato col Genoa. Nelle ultime otto gare sono una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte. Un andamento da retrocessione. La Juventus si fa forza ci punti accumulati nella prima parte di gara, ma il nervosismo è palpabile. Nel finale di gara e nel post partita sopratutto.

Nei minuti di recupero, viene espulso Vlahovic: giallo per fallo un altro per la reazione scomposta nei confronti del direttore di gara Giua. “Bravo, bravo!” esclama il serbo ironicamente all’arbitro, che non ci pensa troppo a rimpolpare la sanzione disciplinare con un altro cartellino. Ecco dunque il rosso: il ‘9’ rientrava ironia della sorte proprio dalla squalifica rimediata a Napoli.

Juventus, rosso a Vlahovic: in arrivo una multa. Quali gare salterà?

“Purtroppo ha sbagliato, la società gli farà una multa. Non ci ho parlato”, così spiega Allegri sull’espulsione del suo attaccante Dusan Vlahovic. Con delusione e amarezza, che si aggiungono al già non felice sentimento per il risultato e per il periodo negativo in casa Juve. Piove sul bagnato, come si suol dire in questi casi.

Il serbo sul finale è apparso nervoso. Data la reazione contro il direttore di gara Giua, rischia anche due giornate, proprio per la risposta all’arbitro. Qualora venisse ratificato dal giudice sportivo, può saltare non solo la Lazio, ma anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la Juventus attraverso il proprio regolamento interno: al momento la Società non ha ancora comunicato al giocatore la forma e l’entità della multa a Vlahovic. L’entità varia di squadra in squadra.