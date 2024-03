Roma-Sassuolo, la Sud ‘conferma’ De Rossi: lo striscione e la situazione sul suo futuro

La Curva Sud ha esposto uno striscione per Daniele De Rossi: il desiderio di vederlo ancora su quella panchina ad ora combacia con quello dei Friedkin

Daniele De Rossi ce la sta mettendo tutta per costruirsi la sua permanenza alla Roma. E, a dirla tutta, per ora ci sta riuscendo alla grandissima. Una vittoria e soprattutto una prestazione dietro l’altra. Sono squattro le partite non chiuse con un successo, di cui tre in Europa League ma assolutamente indolore. I due pareggi col Feyenoord (e qualificazione ai rigori), più lo 0-1 col Brighton che ha fatto il solletico alla Roma. L’altra invece in casa contro l’Inter schiacciasassi comunque dopo un super primo tempo.

Lui non ci pensa, almeno pubblicamente: me la godo al massimo finché dura. Di sicuro i tifosi vorrebbero che l’avventura di De Rossi a Trigoria non si chiuda con la stagione in corso. E lo hanno ribadito anche oggi in Curva Sud, con uno striscione che va oltre ruoli e incarichi, o contratti: “DDR: giocatore, capitano, allenatore… Mai finirà questo amore!” A dire la verità al momento anche i Friedkin sono sulla stessa lunghezza d’onda, ovvero quella di confermare il mister anche il prossimo anno, respingendo da subito qualche offensiva. Come quella della Fiorentina per il dopo-Italiano, che vi abbiamo raccontato in queste ore. Nei piani del club giallorosso l’intenzione è di offrire un biennale a De Rossi, che ovviamente ha dato e darà sempre priorità assoluta alla sua Roma. Ma se ne riparlerà a fine stagione. Ora c’è una Champions da conquistare, almeno.