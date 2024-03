Roma-Sassuolo, brutte notizie per De Rossi: si ferma un altro titolare prima dell’intervallo

Partita decisamente ostica per la Roma contro un Sassuolo attento e concentrato: De Rossi è costretto anche a sostituire un titolare

Una partita più complicata del previsto quella che la Roma si sta trovando ad affrontare in casa col Sassuolo. Dopo 38 minuti è ancora 0-0, con i neroverdi che si difendono bene anche in area di rigore e provano a ripartire in contropiede, peccando però di precisione e reattività nel prendere le decisioni. Ma più che altro sono i giallorossi a non essere particolarmente lucidi, magari anche con qualche fatica europea nelle gambe.

Oggi è out Paulo Dybala, per una piccola lesione all’adduttore che lo terrà fermo una decina di giorni, anche se è tornato Lukaku dopo la non convocazione in Inghilterra. Oltre all’argentino è rimasto fuori anche Chris Smalling, insieme a Renato Sanches per cui non ci si fa neanche più troppo caso. Tammy Abraham, invece, è tornato oggi nella lista dei convocati e si è scaldato con il resto della squadra. Ma alla lista dell’infermeria in questi minuti si è aggiunto anche Leonardo Spinazzola, che poco prima della fine del 45′ si è dovuto fermare per un problema muscolare. L’esterno non si è accasciato a terra, ma ha comunicato con la panchina chiedendo il cambio a causa di un fastidio al flessore della coscia detra. Non è il primo stop per Spinazzola, che spesso è stato costretto a fermarsi per questioni fisiche. Al suo posto è entrato Angelino, per cui De Rossi è coperto. La buona notizia per il mister è che ora c’è la sosta e può recuperare con calma gli infortunati per ripresentarsi al completo il giorno di Pasquetta, contro il Lecce.