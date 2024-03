Ritiro Juventus: Chiesa ha svelato tutto

La Juventus scende in campo contro il Genoa per il lunch match della domenica di Serie A. Prima della sfida ha parlato Federico Chiesa

Urge un cambio di passo immediato per la Juventus che dovrà provare a rimettersi in corsa per il secondo posto dopo un mese e mezzo piuttosto complicato. Nel lunch match della 29esima giornata di Serie A la truppa di Allegri affronta il GeÈ noa.

Tra i titolari di oggi anche Federico Chiesa che nel pre partita a ‘Sky Sport’ ha parlato della situazione bianconera, ed anche del recente ritiro: “È stata una decisione presa martedì. Noi abbiamo detto subito di sì per trovare la giusta concentrazione e la voglia necessaria: nelle ultime due uscite questi valori sono venuti fuori ma non abbiamo vinto che è ciò che conta alla Juventus. Oggi dobbiamo ritrovare i tre punti”.

Obiettivi chiarissimi quindi per la Juventus, che anche attraverso la prova di Federico Chiesa dovrà provare a fare bottino pieno per mettere nuovamente pressione sul Milan secondo.