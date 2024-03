Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 17 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 17 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la sfida a distanza tra Milan e Juventus per il secondo posto e con il diverso futuro dei bomber: “Giroud lascia, Vlahovic raddoppia“. In taglio alto, spazio all’impresa dell’Italia di Rugby al Sei Nazioni: “Principi di Galles“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato al big match di stasera: “L’ultimo Napoli“, con gli azzurri che in casa dell’Inter si giocano moltissimo per la corsa all’Europa. “Sei Nazione!” celebra la vittoria dell’Italrugby in Galles.

‘Tuttosport’ divide la parte centrale della prima pagina a metà: “Juve, tutto su Dusan“, con Vlahovic chiamato a trascinare col Genoa, e “Toro, tutti su Duvan“, con Zapata che spinge i granata a un successo pesante con l’Udinese per la corsa all’Europa. In basso: “Inter, Immobile!“, con una clamorosa idea di mercato per i nerazzurri.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 17 marzo 2024

Solito sguardo anche ai quotidiani sportivi esteri, con un occhio di riguardo, oggi, in Inghilterra e in Spagna.

Il ‘Mirror’ titola, in occasione del quarto di finale di FA Cup tra Manchester United e Liverpool: “Ten Hag Sos“, con il tecnico olandese che si gioca molto e chiede sostegno alla proprietà per il futuro. In Spagna, è il giorno di Atletico Madrid-Barcellona: “Super duelo“, come titola il ‘Mundo Deportivo’.