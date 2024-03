Pellegrini e la ‘carezza’ a De Rossi: “Ecco la differenza rispetto al passato”

Protagonista del match contro il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato

Grazie ad una rete di Lorenzo Pellegrini, la Roma continua la propria scalata in classifica, conquistando tre punti di vitale importanza per tenere il passo del Bologna. Rivitalizzato dalla cura De Rossi, il capitano giallorosso ha toccato diversi argomenti nell’intervista post partita ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato:

GARA SOFFERTA: l’IMPORTANZA DEL RISULTATO – “Penso che sia giusto per una squadra che vuole migliorarsi ed essere lì in alto: un conto è perdere, un altro pareggiare e un altro ancora vincere. Oggi sapevamo che fosse fondamentale vincere, a Firenze per come si erano messe le cose era importante il pareggio. Oggi abbiamo fatto il nostro e questi tre punti sono importanti”.

ABBRACCIO CON DE ROSSI? “Nell’abbraccio c’è tanta stima, Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento e ho avuto la fortuna di viverlo da compagno e adesso da allenatore. Penso sia giusto godermelo come allenatore e che lui goda di me come giocatore”

DIFFERENZA RISPETTO AL PASSATO – “La differenza credo sia il fatto che stia al centro del gioco, ho bisogno di sentirmi libero in mezzo al campo, di trovare io la posizione e capire dove ricevere il pallone, dove poter puntare e fare la giocata. E questo è quello che mi è mancato nell’ultimo anno e mezzo, ma sono contento di averlo ritrovato per la città, i tifosi e per una società che si vede che ci tiene a noi e che ci è sempre stata vicino”.

MILAN? “Sappiamo che arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti, c’erano queste squadre qui, sarebbe stato comunque difficile: quando sarà il momento, proveremo a passare il turno”.