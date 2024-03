La sconfitta è stata fatale: UFFICIALE nuovo esonero

È costata carissima l’ultima sconfitta in campionato: il club ha ufficializzato la separazione dal proprio allenatore

Crisi senza fine per il Wolfsburg, che in Bundesliga ieri ha raccolto l’ennesimo ko arrendendosi in casa per 3-1 contro l’Augsburg capace di rimontare l’iniziale vantaggio dei ‘Lupi’.

La sconfitta di ieri rappresenta l’ennesimo segnale di una stagione da dimenticare per i biancoverdi che hanno bisogno di un cambio di passo per allontanarsi dalle zone calde della classifica visti i soli 25 punti conquistati. Tre ko di fila e nessuna vittoria nelle ultime 10 gare di Bundesliga hanno quindi portato il club a prendere misure drastiche.

Il Wolfsburg ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Niko Kovac con un comunicato apparso stamattina sul sito della società: “Il VfL Wolfsburg si è separato con effetto immediato dal suo allenatore Niko Kovac. L’amministratore delegato Marcel Schäfer ha informato il 52enne della decisione in una conversazione personale sabato sera. Anche gli assistenti allenatori Robert Kovac e Aaron Briggs lasceranno i Lupi”.

Nella stessa nota è possibile leggere anche le parole dello stesso Schafer: “Dopo la sconfitta contro l’Augsburg, dopo aver valutato internamente il gioco e la nostra situazione generale, siamo giunti alla decisione di interrompere la nostra collaborazione. Ci rammarichiamo per lo sviluppo e crediamo che sia necessario dare alla squadra un nuovo slancio per raggiungere questo obiettivo. Noi desidera ringraziare Niko Kovac, suo fratello Robert e Aaron Briggs con tutto il meglio per la loro vita privata e professionale”.