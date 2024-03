Juventus, spunta la data decisiva per Vlahovic

Futuro della Juventus in costruzione, nei discorsi rientra anche Dusan Vlahovic: ecco la data determinante per l’attaccante serbo

Dusan Vlahovic vuole tornare al gol per trascinare la Juventus, reduce da un momento delicatissimo in campionato. Con il Genoa, necessari i tre punti per rilanciarsi e puntare al secondo posto. Il serbo vuole anche mettere le basi per il proprio futuro.

Quello del centravanti e della compagine bianconera sono destinati a intrecciarsi. Il club sta dialogando con l’agente del serbo per il rinnovo del contratto, opzione che grazie alla partecipazione al Mondiale per Club è diventata fattibile per la Juventus, che sarà in grado di corrispondergli un ingaggio top level. Però, occorrerà prima avere la certezza di qualificarsi alla prossima Champions League. Ecco perché, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’accelerazione decisiva e la fumata bianca si avranno soltanto quando i bianconeri avranno il conforto dell’aritmetica. Missione possibile e alla portata, ma servono punti. E i gol di Vlahovic, appunto.