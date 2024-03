Inzaghi vuole dimenticare la Champions: la scelta tra Sanchez e Thuram | CM.IT

La capolista Inter ospita il Napoli nel posticipo di San Siro: le possibili scelte di formazione da parte del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter vuole dimenticare l’amara notte di Madrid e l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico nel big match di stasera contro i campioni d’Italia uscenti del Napoli.

Un vero e proprio passaggio di consegne a San Siro con la compagine nerazzurra che ormai veleggia verso lo scudetto e la seconda stella, considerando il distacco siderale in classica da Milan e Juventus. Simone Inzaghi negli ultimi giorni ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi giocatori ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di cancellare le scorie dell’uscita di scena dall’Europa. Nella rifinitura di sabato il tecnico piacentino ha mischiato un po’ le carte per testare la condizione generale, provando anche Bisseck, Sanchez e Buchanan nell’undici titolare. Tutti e tre però alla fine partiranno dalla panchina, con Inzaghi che dopo l’ultima sgambata di questa mattina al Suning Centre – dove la squadra è rimasta in ritiro – ha sciolto i dubbi di formazione sull’undici da opporre al Napoli di Calzona.

Inter-Napoli, Inzaghi con i titolarissimi: esordio rinviato dal 1′ per Buchanan

Ci saranno praticamente tutti i titolatissimi nella scacchiere nerazzurro, con Acerbi che si riprende una maglia da titolare davanti Sommer al centro della difesa.

Pavard, un po’ affaticato, è in vantaggio comunque su Bisseck, così come Dimarco sarà regolarmente in campo dall’inizio sulla corsia sinistra (rinviato l’esordio dal primo minuto di Buchanan). A destra riecco Darmian, mentre in mezzo al campo non rifiaterà nessuno dei big con Frattesi destinato quindi alla panchina. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, confermata infine la presenza di Thuram che ha vinto il ballottaggio con Sanchez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.