Inter, il big di Inzaghi semina il caos: “Adesso basta”

Inter, sta per volgere al termine la prima mezz’ora di gioco della sfida contro il Napoli. Il verdetto non si è fatto attendere

Pur creando i presupposti per andare in segno in diverse circostanze, fino a questo momento l’Inter non è riuscita a sbloccare il risultato. Facendosi preferire in molte situazioni di gioco al Napoli, la compagine di Inzaghi ha liberato in diverse circostanze uomini davanti a Meret, provvidenziale in almeno tre interventi.

A calamitare diverse critiche è stato soprattutto Nicolò Barella. L’ex mezzala del Cagliari, che ha sciupato un paio di occasioni da buona posizione non inquadrando lo specchio della porta, ha alimentato diverse critiche da parte dei suoi sostenitori. Non sono pochi, infatti, i tifosi dell’Inter che si aspettano un salto in termini qualitativi da parte del proprio centrocampista. Come spesso accade in questo genere di circostanze, i social sono immediatamente diventati cassa di risonanza di alcune critiche. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Bisognerebbe vietare a Barella di tirare. — Angelo Gabrielli (@inh0ud) March 17, 2024

Certo che Barella una volta ogni tanto potrebbe centrare la porta… — Romeo Locatelli (@RomeoLocatelli) March 17, 2024

barella basta tiri ok? — luca 🇵🇸 (@lucarro15) March 17, 2024

no comunque barella deve fare un corso intensivo ed accelerato di tiro nello specchio perché davvero fa pena — ale 🍍 (@4lezia) March 17, 2024

Barella da quella posizione calcia sempre alle stelle, SEMPRE — G (@HeelGianz) March 17, 2024

Tra lautaro e barella non è che ci è venuta voglia l’anno prossimo di iscriverci al 6 Nazioni. Zhang pensaci #Inter #Barella #LautaroMartinez — Tullio Rossi (@IlFattuale) March 17, 2024

Perché barella deve sempre tirare forte e soprattutto sbilanciato come un guarin qualunque? — Alex Ferragosti (@AlexFerragosti) March 17, 2024