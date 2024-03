Inter, colpo in attacco deciso: scippo al Milan

L’Inter a caccia di un colpo in attacco per la prossima stagione, si intrecciano nuovamente le strade con il Milan: ecco lo scippo

La sconfitta in Champions League e la successiva eliminazione, per l’Inter, hanno aperto le riflessioni in casa nerazzurra per il futuro. La capolista in campionato è stata ‘tradita’ da alcuni titolari, ma anche dai subentranti, che non hanno dato il contributo che ci si aspettava.

Situazione che per l’attacco in particolare è stata una costante di tutta la stagione. Troppo diverso il rendimento tra Lautaro Martinez e Thuram da una parte e tra Arnautovic e Sanchez dall’altra. Ecco perché l’Inter si tufferà sul mercato estivo alla ricerca di un colpo di spessore. Già in arrivo Taremi, manca una seconda punta di valore che sia destinata a prendere il posto del cileno. I profili interessanti per Marotta non mancano di certo, l’ad nerazzurro sfoglia la margherita.

Inter, nuovo derby di mercato per l’attaccante: Milan beffato

Tra i tanti nomi, l’ideale potrebbe essere un vecchio obiettivo del Milan, dando vita a un nuovo infuocato derby di mercato. Parliamo di Jonathan David, destinato in estate a lasciare il Lille.

Profilo che ha ricevuto la maggior parte dei voti nel sondaggio quotidiano della redazione di Calciomercato.it su ‘X’. Il canadese è stato votato dal 29% dei partecipanti al sondaggio, con poco vantaggio sul ritorno alla base di Valentin Carboni dal Monza, su Raspadori dal Napoli (25,8% per entrambi) e su Gudmundsson dal Genoa (19,4%).