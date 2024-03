Immobile al passo d’addio: cambia maglia in Serie A

Ciro Immobile e la Lazio, una storia che può giungere al capolinea: sprint della big in Serie A per il bomber

Una annata complicata per i numeri, per il rendimento e per le polemiche, soprattutto quelle degli ultimi giorni. Il clima in casa Lazio per Ciro Immobile, protagonista in settimana anche di insulti da parte dei tifosi in presenza della sua famiglia, si fa sempre più complicato.

L’attaccante ha scritto pagine di storia con il club biancoceleste, ma questi potrebbero essere i suoi ultimi mesi nella Capitale. Immobile pare a fine ciclo e anche ieri sera, contro il Frosinone, non ha inciso. In panchina, Immobile ha esultato con i compagni ai gol di Castellanos, con una reazione diversa, all’uscita dal campo dal malumore manifestato contro l’Udinese. Ma a questo punto, in una compagine destinata a cambiare molto in vista della prossima stagione, il suo addio è una ipotesi da prendere seriamente in considerazione.

Immobile, Inzaghi lo aspetta all’Inter: contatto

Per lui, per la prossima stagione, potrebbe esserci posto all’Inter, dove Simone Inzaghi lo riabbraccerebbe molto volentieri. Il club nerazzurro punta a rinforzi importanti in attacco, anche in vista dell’impegno supplementare del Mondiale per Club.

La recente uscita dalla Champions ha fatto sì che a Milano abbiano capito di dover avere un maggior numero di alternative soprattutto nel reparto offensivo, per pensare in grande. Dunque, insieme a Lautaro Martinez e Thuram e a Taremi in arrivo, potrebbe esserci anche Immobile. Con un quinto nome che dipenderà dalla permanenza o meno di Arnautovic (Sanchez destinato al nuovo addio). Come ricordato da ‘Tuttosport’, i contatti avuti in settimana con l’agente di Immobile possono essere propedeutici a una importante pista di mercato estiva. Per ora, siamo solo a livello di sondaggi, ma il tutto va seguito attentamente.