Il paradosso di Kim, Germania in subbuglio: non gli era mai successo

La situazione di Kim Min-Jae con il Bayern Monaco alimenta le polemiche in Germania: non gli era mai successo in carriera

In Italia conosciamo bene il valore di Kim Min-Jae, uno degli eroi dello scudetto del Napoli nella scorsa stagione. Il calciatore asiatico a suon di prestazioni sontuose è riuscito a trascinare i suoi ex compagni al titolo, poi si è trasferito al Bayern Monaco e anche lì ha cercato di mettere a disposizione tutta la sua qualità e una fisicità straripante.

Inizialmente è riuscito a fornire ottime prestazioni anche in Baviera, ma di recente la musica pare essere cambiata. Non tanto per errori tecnici o per un periodo di forma in calo, ma perché il centrale è rimasto invischiato nei tanti cambiamenti di Tuchel nell’ultimo mese, dato che la squadra proprio non girava.

Di fatto, l’ex Napoli ha perso il posto in favore di de Ligt e Dier, non proprio una concorrenza facile da gestire. Sta di fatto che nelle ultime cinque partite, per ben quattro volte è partito dalla panchina e ieri contro il Darmstadt non ha giocato neppure un minuto. Non è facile mentalmente accettare di restare così tanto fuori per chi è abituato a essere protagonista, un paradosso alla luce delle prestazioni che ha sempre garantito.

Kim fatto fuori dai titolari: la spiegazione di Tuchel

In Germania se ne parla tanto e non senza polemiche, in vista dell’addio dell’allenatore – ormai certo – a fine stagione. I giornalisti gli hanno anche chiesto perché Kim dovesse restare così tanto fuori e lui ha risposto con fermezza: “È estremamente difficile per Min-Jae, perché merita di giocare ed è fantastico. Ma a volte le cose vanno così”.

E il ragazzo cosa ne pensa? Ai microfoni di ‘T-online’, ha dichiarato: “È qualcosa che non ho mai sperimentato, ma penso che potrei imparare qualcosa“. Lo spirito dell’ex Napoli non cambierà: continuerà a dare il massimo per tornare protagonista anche sul campo, e chissà che l’anno prossimo, con un nuovo tecnico in panchina, non possa tornare il muro inamovibile al centro della difesa: lo chiedono anche i suoi stessi tifosi.