I tifosi insorgono contro Allegri: nuova bufera alla Juve

La Juve sta giocando in questi minuti contro il Genoa, e non si fermano le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri: cosa pensano i tifosi

Il primo tempo di Juve-Genoa non ha riservato grandi emozioni, anzi una partita piuttosto bloccata, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra. A prescindere da come terminerà il match, restano tante le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri e questa volta non sono indirizzate solo al gioco o ai risultati dell’ultimo periodo.

Infatti, molti supporters bianconeri, soprattutto ora che lo scudetto pare lontanissimo e la qualificazione in Champions League praticamente blindata, vorrebbero vedere qualcosa in più nella proposta offensiva della squadra, anche a livello di uomini. Per questa ragione, molti stanno chiedendo che Kenan Yildiz, uno dei talenti più brillanti dei bianconeri per il presente e per il futuro, torni stabilmente tra i titolari e senza togliere il posto a Federico Chiesa.

I tifosi della Juve chiedono a gran voce Yildiz sui social

I primi 45 minuti contro i liguri hanno accentuato la voglia di tridente con il turco e l’ex Fiorentina ai fianchi di Dusan Vlahovic. Insomma, il 3-4-3 di cui tanto si sta parlando, ma che ancora sul campo si è visto ben poco.

In effetti, il nuovo sistema avrebbe diversi effetti importanti. Innanzitutto, aumenterebbe i calciatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre che spazi. Questo sarebbe davvero importante nell’ottica di scardinare una difesa avversaria, quella del Genoa, particolarmente abbottonata e uomo contro uomo quest’oggi. E poi ci sarebbe anche un aiuto non indifferente al centrocampo, almeno dal punto di vista realizzativo.

I calciatori saprebbero a chi affidare il pallone per fare male, poi ci sarebbe Vlahovic a capitalizzarle. Insomma, non sembra affatto una cattiva idea e chissà che, se il risultato dovesse restare quello attuale, che Allegri non possa ben presto metterla in pratica, almeno a gara in corso. Intanto vi mostriamo alcuni dei tanti tweet in cui i tifosi chiedono Yildiz.

Prima o poi qualcuno mi spiegherà perché Yildiz sia stato accantonato da un giorno all’altro.#JuventusGenoa — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) March 17, 2024

La @juventusfc che fa fatica a fare gioco ed a finalizzare vicino alla porta ha un giocatore con i piedi buoni e la fantasia giusta. Si chiama Yildiz ma l’ottuso del suo allenatore lo lascia in panchina… E giusti sono i fischi all’intervallo.#JuveGenoa — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 17, 2024

Manovra lenta, scontata, involuta quella della #Juventus. Forse #Yildiz potrebbe cambiare passo a una squadra davvero deprimente. Aspettiamo l’ultimo quarto d’ora o gli ultimi dieci minuti, perché è troppo giovane, se no si monta la testa. 😏#JuventusGenoa — Nicola Negro (@nicolanegro) March 17, 2024

Ma la vera domanda è: Yildiz oggi giocherà più o meno di 5 minuti?🤔 — VincePersico🏎️ #BACK2BACKgnaia (@PersicoVince) March 17, 2024

Fuori #Kostic difesa a spostando a terzino sx Cambiaso ma con gli altri bloccati dietro , e dentro #Yildiz con #Chiesa spostato a dx .#FinoAllaFineforzaJuventus — 𝔸𝕟𝕕𝔾𝕒𝕕 💚🤍❤️ (@AndGad2010) March 17, 2024