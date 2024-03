HIGHLIGHTS | Roma formato Champions: Pellegrini piega il Sassuolo

La Roma batte il Sassuolo e resta in scia al Bologna nella corsa per un posto Champions: decide un gran gol di Pellegrini

La Roma conferma di aver cambiato marcia e in campionato, in una gara difficile con il Sassuolo, centra tre punti pesantissimi. L’1-0 con i neroverdi è siglato dal capitano, Lorenzo Pellegrini, con un gran gol a inizio secondo tempo. Giallorossi al quinto posto a -3 dal Bologna quarto.

Pronti via e Lukaku ha subito una grande occasione di testa, con palla a lato. Nel resto del primo tempo, però, la manovra giallorossa non è altrettanto efficace, con il Sassuolo che si difende bene e in ripartenza, in un paio di occasioni, con Laurientè crea qualche problema. Prima dell’intervallo, ancora Lukaku, di testa, manca di pochissimo il bersaglio. A inizio ripresa, i giallorossi intensificano il forcing e passano con una prodezza di Pellegrini. L’abbraccio con il tecnico De Rossi è sintomatico del nuovo clima che si respira in squadra. Il Sassuolo rompe gli indugi e ci prova con maggiore convinzione, Svilar deve diventare protagonista chiudendo su una percussione di Laurientè e su una rasoiata dal limite di Racic. Roma che prova a mettere al sicuro il risultato, ma Lukaku spreca ancora, nemmeno Baldanzi è fortunato in un paio di iniziative offensive. Capitolini invece assistiti dalla buona sorte sulla più grande occasione per il Sassuolo: auto-palo di Llorente, Vina tutto solo manda alto sulla ribattuta. Sospiro di sollievo e scatto in avanti fondamentale per la corsa Champions. Il Sassuolo rimane invece penultimo, a -2 dalla zona salvezza.

ROMA-SASSUOLO 1-0 – 50′ Pellegrini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta* 47, Napoli* 44, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno