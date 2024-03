DIRETTA Serie A, Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Rinviata Atalanta-Fiorentina LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Sassuolo di Ballardini e del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Roma e l’Atalanta ricevono rispettivamente il Sassuolo e la Fiorentina in due gare valide per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti preziosi sia in chiave coppe europee che per la salvezza che saranno dirette nell’ordine da Manganiello di Pinerolo e da Sacchi di Macerata.

Da un lato, allo stadio ‘Olimpico’, i giallorossi di Daniele De Rossi vogliono tornare al successo dopo il pareggio si settimana scorsa contro la Fiorentina ed il ko indolore in Europa League contro il Brighton. L’obiettivo è quello di continuare la rincorsa al quarto posto che vale la Champions, occupato attualmente dal Bologna. I neroverdi di Davide Ballardini, privi degli squalificati Doig e Thorstvedt, puntano a dare seguito alla vittoria nello scontro diretto contro il Frosinone e cercano l’impresa per abbandonare la penultima piazza che vorrebbe dire retrocessione in Serie B. All’andata i capitolini si sono imposti in rimonta con il punteggio di 2-1 grazie al rigore di Dybala e al gol di Kristensen dopo l’iniziale vantaggio di Matheus Henrique.

Dall’altro lato, al ‘Gewiss Stadium’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo aver passato il turno in Europa League battendo lo Sporting CP. Occorre tornare a vincere ad un mese esatto dal 3-0 rifilato al Sassuolo, mese in cui i bergamaschi sono stati sconfitti da Inter e Bologna ed hanno pareggiato con Milan e Juve. Ai viola di Vincenzo Italiano, senza Bonaventura appiedato dal giudice sportivo, è bastato un pareggio per eliminare il Maccabi Haifa dalla Conference e ora cercano tre punti per rilanciarsi anche in campionato. All’andata i gigliati hanno avuto la meglio sugli orobici con il risultato di 3-2 grazie ad un gol di Kouame ad un quarto d’ora dal termine dopo le marcature di Koopmeiners, Bonaventura, Martinez Quarta e Lookman. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv, così come in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Roma e Sassuolo e tra Atalanta e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Sassuolo, Atalanta-Fiorentina rinviata

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

