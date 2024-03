De Rossi si coccola la sua Roma, esalta Pellegrini e rilancia: “Me lo dicono tutti”

Roma-Sassuolo, De Rossi a DAZN: “Oggi ho ricevuto un abbraccio ideale”

Continuando la sua disamina, De Rossi ha poi risposto ad una domanda relativa alla difficoltà del suo ruolo, esternando tutta la sua felicità per il calore mostrato dal pubblico che lo ha acclamato in più di una circostanza:

TI ASPETTAVI CHE FOSSE DIFFICILE IL COMPITO? Non è facilissimo, mi dicono tutti che non ho esperienza e probabilmente pensavo a quello: c’è bisogno anche di qualche capello bianco in più per gestire le cose quando l’atmosfera era calda. Sono stato fortunato a trovare questa opportunità di lavoro e nel trovare una società e un gruppo di giocatori che si sono fidati di me e del mio staff. Per fortuna o purtroppo abbiamo ancora tempo per fare ancora meglio oppure per rovinare tutto”.