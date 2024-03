Darmian fa esplodere il Meazza e… Inzaghi: così ha esultato il tecnico

Inter poco brillante, ma comunque in vantaggio all’intervallo del big match contro il Napoli: decisiva finora la rete di Darmian

L‘Inter la sblocca nel finale di tempo: la zampata di Matteo Darmian permette alla capolista di chiudere in vantaggio il primo tempo del posticipo contro il Napoli.

I nerazzurri riallungano così momentaneamente a +16 il distacco dai cugini del Milan, primi inseguitori in classifica e vittoriosi nel pomeriggio sul campo del Verona. Prima frazione difficile per i padroni di casa, poco brillanti dopo le fatiche di coppa e la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid dell’ex ‘Cholo’ Simeone. Basta e avanza però al momento il guizzo del sempre prezioso jolly di Legnano, abile a inserirsi nel cuore dell’area del Napoli per beffare di sinistro Meret, bravo in precedenza a intercettare le conclusioni ravvicinate di Lautaro Martinez e sempre del numero 36 nerazzurro. Darmian è stato servito ottimamente dalla sinistra da Bastoni, facendo esplodere i quasi 72 mila spettatori del Meazza e lo stesso Simone Inzaghi in panchina, che ha esultato scattando verso il campo prima di abbracciare qualche secondo dopo i suoi collaboratori.

Un’esultanza rabbiosa del tecnico piacentino, quasi a scacciare via la delusione di mercoledì in Champions. Inzaghi poco dopo si è subito ricomposto, dando successivamente indicazioni ai suoi giocatori prima dell’intervallo. Per Darmian, che lo scorso dicembre aveva rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2025 con opzione per un altro anno, si tratta della seconda rete stagione (la prima due settimane fa nel recupero con l’Atalanta).