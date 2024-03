Cifra stellare e strategia pronta: assalto a Leao

Il Milan si affida all’estro e al talento di Rafael Leao. Qualità quelle del portoghese finite anche nel mirino di una big estera pronta ad attuare la propria strategia

Dopo il successo sullo Slavia Praga in Europa League con annesso approdo ai quarti di finale della competizione, il Milan riparte dal campionato con la sfida odierna contro il Verona.

La truppa di Pioli vuole mantenere la ritrovata continuità per preservare il secondo posto in classifica nel testa a testa con la Juventus. Per farlo in questo finale di stagione servirà anche il miglior Leao, ritrovato a suon di buone prestazioni e qualche gol da favola proprio nell’ultimo periodo.

L’asso portoghese ha ritrovato smalto, qualità, efficacia e soprattutto quella continuità che spesso gli è mancata. Arrivato in doppia-doppia di gol e assist in stagione, l’attaccante lusitano torna però a far tremare i tifosi del Milan in merito al proprio futuro. Nei giorni scorsi a TvPlay Oscar Damiani Jr aveva evidenziato: “Sarà richiesto a fine campionato su grandi palcoscenici, per i quali sono pronti”.

Ed effettivamente una richiesta importante potrebbe essere già alle spalle di Rafael Leao.

Calciomercato Milan, Barcellona su Leao: assalto dalla Spagna

Dalla Spagna rimettono gli occhi su Rafael Leao. Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ il Barcellona preparerebbe un assalto all’attaccante portoghese del Milan. Una sorta di risposta a Mbappé al Real Madrid.

Osservato in passato anche dai ‘blancos’, Leao è finito nell’agenda dei catalani ma la sua clausola elevatissima e le alte richieste del Milan rappresentano ostacoli non da poco. 175 milioni di clausola sono infatti insormontabili per il Barça che punterebbe ad iniziare a trattare da circa 80 milioni di euro, cifra comunque enorme alla luce della situazione economica del club.

La stessa fonte iberica sottolinea quindi che il presidente catalano vorrebbe organizzare un incontro per cercare alleati strategici che possano portare il denaro di cui ha bisogno. Dal canto suo Deco inizierà a lavorare sul ragazzo, che potrebbe anche essere attirato dalla possibilità di giocare in Liga, che resta uno dei campionati più importanti d’Europa.