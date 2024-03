110 milioni, impossibile dire no: l’uno-due tramortisce la Juventus

La Juventus rischia di finire travolta dall’offerta da 110 milioni di euro: se ne vanno al Manchester United

Mondiale per club garantito, Champions quasi. Nonostante un 2024 finora al di sotto delle attese, la Juventus può godersi comunque due obiettivi importanti fissati ad inizio stagione. Allegri deve completare l’opera certificando il pass per la principale competizione europea e magari vincendo la coppa Italia, riportando un trofeo in bianconero dopo due anni di digiuno.

Poi però sarà il calciomercato a prendersi la scena, anzi lo sta già facendo perché questo è il momento in cui si pianificano colpi ed eventuali cessioni. Tra i primi per la Juventus figura sicuramente il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, un pallino dei bianconeri con Giuntoli che lo ha messo in cima alla lista dei desideri.

Un profilo che piace da tempo alla società piemontese che in estate è pronta a dare l’assalto, forte anche dell’apertura data dal calciatore con l’agente che a Calciomercato.it ha confermato l’interesse della Juventus per l’olandese.

Calciomercato Juventus, doppia offerta da 110 milioni

Un interesse che però si scontra con quello anche di altre squadre, tra le quali alcune in possesso di una disponibilità finanziaria tale da rendere complicato rispondere dal punto di vista economico ad eventuali offerte.

In particolare negli ultimi giorni si è parlato di una missione degli scouting del Manchester United per visionare proprio Koopmeiners e Scalvini. Stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, i Red Devils sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza con una proposta da capogiro: 110 milioni di euro che finirebbero nelle casse dell’Atalanta per il duo che piace anche ad altre big d’Italia e d’Europa.

Resta da vedere se la proposta arriverà davvero sulla scrivania delle dirigenza bergamasca e se ci sarà l’accordo tra le parti. Ovviamente un peso importante lo avranno anche i calciatori con Koopmeiners che, come detto, non è insensibile all’interesse della Juventus.