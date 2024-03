UFFICIALE, risoluzione dopo l’esonero: è pronto a raggiungere il papà

Nella notte è arrivato l’annuncio della risoluzione contrattuale: è pronto a raggiungere il papà, esonerato nelle scorse settimane

Ieri a Nyon abbiamo scoperto i tabelloni delle tre competizioni europee, che sono entrate ancor più nel vivo. La Champions offre sfide affascinanti come Arsenal-Bayern Monaco, PSG–Barcellona e Real Madrid–Manchester City. In Europa League le italiane saranno al centro dell’attenzione tra Milan–Roma e Liverpool–Atalanta.

Anche negli altri continenti però ci si gioca ancora tanto, con le varie competizioni continentali che saranno decisive per la qualificazione al prossimo Mondiale per Club nel 2025 che deve ancora conoscere 11 partecipanti. Ad esempio sperava in un posto Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr, che però è stato eliminato dalla Champions asiatica. Dall’altra parte dell’oceano, ad esempio, è pienamente in corsa l’Inter Miami di Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba. Il club della Florida giovedì scorso ha superato Nashville qualificandosi ai quarti di finale della Concacaf Champions Cup, dove incontrerà il Monterrey. In caso di vittoria del torneo, il prossimo anno al Mondiale per Club americano troveremo anche Messi e compagni.

In queste ore, inoltre, l’Inter Miami ha comunicato un’altra notizia, ovvero la risoluzione del contratto di Harvey Neville, terzino inglese classe 2002. Che è figlio di Phil, leggenda del Manchester United esonerato come allenatore dell’Inter Miami a gennaio e ora nuovo allenatore di Portland, che sarà tra l’altro la prossima destinazione di Harvey pronto quindi a raggiungere il papà. Questo il comunicato del club: “L’Inter Miami CF annuncia di aver concordato la risoluzione del contratto del difensore Harvey Neville. Neville, 21 anni, ha firmato per l’Inter Miami nell’agosto 2022 dopo essersi inizialmente unito al Club nel maggio 2021 con un contratto nell’Inter Miami CF II. Successivamente il difensore ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni tra la stagione 2022 e 2023 durante la sua carriera all’Inter Miami.”