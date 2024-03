Sconfitta umiliante e dimissioni: c’è il ritorno in panchina

Squadra travolta e sconfitta pesantissima in campionato: cambia di nuovo l’allenatore in panchina

Non c’è pace per il Pescara. Dopo la scoppola rimediata sul campo del Rimini, Giovanni Bucaro ha rassegnato le dimissioni sulla panchina dei ‘Delfini’.

Determinante la pesante sconfitta di ieri sera sul campo del Rimini, con gli abruzzesi travolti per 5-1 dai romagnoli. Bucaro nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni al presidente Sebastiani, che adesso dovrà trovare un nuovo allenatore per cambiare l’inerzia di una stagione che fin qui vede comunque il Pescara al sesto posto in classifica e in piena zona playoff nel girone B del campionato di Serie C. Solo tre settimane fa i ‘Delfini’ avevano cambiato la guida tecnica con l’addio forzato per motivi di salute di Zdenek Zeman.

Per Bucaro in quattro partite tre sconfitte e una vittoria, all’esordio lo scorso 24 febbraio contro la Lucchese. Adesso il patron Sebastiani è caccia del sostituto con due nomi al momento in pole: Delio Rossi e Andrea Camplone. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno sulla panchina del Pescara.