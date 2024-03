Lazio nervosissima a Frosinone: la reazione di Guendouzi e il gesto di Cataldi

Nervosismo palpabile in casa Lazio, come evidenziano due episodi da parte di Cataldi e Guendouzi su Cheddira e Mazzitelli

La situazione non è di certo semplice, per la classifica così come per l’aria pesantissima all’interno dello spogliatoio. Ma in casa Lazio la partita dello Stirpe è partita con il peggiore degli auspici, ovvero la rete del vantaggio del Frosinone: Zortea e Lirola sfruttano una dormita della difesa e, da quarto a quarto, confezionano il meritato gol. Meritato, appunto, perché la squadra di Di Francesco gioca bene e gira la palla velocemente, con qualità, trova combinazioni soprattutto sugli esterni.

La Lazio invece non riesce a imbroccare nulla di tutto questo e, come ovvio, alimenta il nervosismo già parecchio accentuato. La prima reazione scomposta è di Guendouzi, che non gradisce l’entrata di Mazzitelli da dietro e d’istinto smanaccia sul centrocampista avversario, con cui poi va quasi testa a testa. Serve l’intervento dell’arbitro per placare gli animi, che comunque restano un po’ tesi, più che altro per il francese che è appena rientrato dalla squalifica ridotta da due a una giornata. E sempre per un rosso di ‘reazione’. Pochi minuti più tardi fallo invece di Cataldi, che maltratta vistosamente e in maniera continuata Cheddira, senza troppa necessità. La situazione rischia di precipitare.