Lazio, i tifosi alla squadra: “Tirate fuori le pa…” C’è Provedel con le stampelle

Partita vitale per Frosinone e Lazio: i 1000 tifosi biancocelesti mandano un messaggio chiaro alla squadra. Provedel con stampelle e tutore

Allo Stirpe si gioca una partita fondamentale sia per il Frosinone che per la Lazio. La squadra di casa ha bisogno assoluto di punti per la salvezza, che si è parecchio complicata dopo gli ultimi risultati e il ko col Sassuolo nello scontro diretto. Dall’altra parte i biancocelesti che sono nel caos totale tra le dimissioni di Sarri, l’arrivo di Tudor, la tensione con Immobile e le parole durissime di Lotito. Con una classifica deficitaria, addirittura da undicesimo posto prima di questa partita e l’Europa League lontana. Ma ancora raggiungibile.

I tifosi laziali hanno seguito anche oggi la squadra in trasferta, ma il malumore è enorme. La sconfitta con l’Udinese ha scatenato la contestazione: all’ingresso della squadra guidata oggi da Martusciello è stata accolta dai cori dei 1000 biancocelesti. “Tirate fuori le palle”, il messaggio forte e chiaro alla squadra. Non ci sono faide interne, malumori, problemi esterni o contestazioni. Conta dimostrare in campo di essere calciatori e professionisti di livello. Un bel messaggio a sua volta l’ha dato Ivan Provedel, attualmente infortunato (gioca il giovane greco Mandas) e ai box per almeno un mese visto il brutto trauma di lunedì sera. Il portiere classe ’94 è uscito sul campo insieme ai compagni, in ‘borghese’, con tanto di stampelle e vistosissimo tutore su tutto il piede sinistro, salendo gli scalini. Una serata solo da tre punti.