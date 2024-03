Inter-Napoli, i convocati azzurri: la scelta su Osimhen

Domani sera a San Siro Inter-Napoli, i convocati dei partenopei: ecco la decisione su Victor Osimhen

Dopo l’eliminazione dalla Champions, Inter e Napoli devono rispondere prontamente e si affrontano tra loro a San Siro. Gara cruciale soprattutto per i partenopei, a caccia di punti per tenere viva una difficilissima corsa per tornare nella principale competizione europea.

Vigilia con qualche preoccupazione per gli azzurri, con Osimhen che era alle prese con un piccolo affaticamento muscolare, eredità della gara con il Barcellona. Il nigeriano ce la fa e rientra nei convocati del tecnico Calzona per il big match contro la capolista. Tutti a disposizione per l’allenatore dei campioni d’Italia uscenti, per tentare l’impresa.