HIGHLIGHTS | Blitz salvezza del Lecce a Salerno, esordio vincente per Gotti

Nello scontro salvezza tra Salernitana e Lecce, esultano i pugliesi che passano per 1-0: campani sempre più ultimi

Gara ad altissima tensione, tra Salernitana e Lecce, all’Arechi, risolta da un’autorete di Gyomber. Sono tre punti preziosissimi per i pugliesi, che allungano per ora a +4 sul terzultimo posto. Per i granata, ennesima occasione persa per accorciare sulla zona salvezza, adesso sempre più lontana.

Una sfida che nonostante la posta in palio è persino divertente, nel primo tempo, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, è il Lecce, in maniera cinica, a colpire in una delle prime apparizioni in area avversaria, con Gyomber che preso in mezzo tra Almqvist e Krstovic, in mischia, manda in maniera sfortunatissima nella sua porta. Almqvist flirta due volte con il raddoppio, testando i riflessi di Costil, ma dall’altra parte Falcone deve letteralmente superarsi su Tchaouna e Maggiore e poi soffiare su una punizione di Basic che esce alta di pochissimo. Prima parte di ripresa più favorevole al Lecce, sempre insidioso con Piccoli e Almqvist, poi nel finale la Salernitana suona la carica con orgoglio. Ancora Falcone chiude in uno contro uno su Simy, poi salva su un insidiosissimo diagonale di Gomis. Gli ultimi assalti della squadra di Liverani non producono effetti, al suo esordio con il Lecce Gotti trova un successo fondamentale.

SALERNITANA-LECCE 0-1 – 17′ aut. Gyomber

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Monza* 42, Torino* 41, Lazio 40, Genoa 33, Lecce* 28, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Empoli* 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana* 14.

*una partita in più