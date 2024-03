Frosinone-Lazio, uragano Castellanos. Fa come Azmoun: ecco cosa è successo

Succede di tutto nel secondo tempo tra Frosinone e Lazio: Castellanos entra e fa doppietta, poi esagera e chiede scusa ai tifosi giallazzurri

Sliding doors. È il calcio, è la vita. Ennesimo cambio per Immobile, ennesimo ingresso in campo per Taty Castellanos che però stavolta dà una spallata alla partita e rischia di essere davvero decisivo.

L’argentino segna il gol del vantaggio al primo pallone toccato, colpo di testa su calcio piazzato. Una rete vitale per i biancocelesti, lo sa lui e lo sa tutta la squadra: non a caso vanno subito tutti verso la panchina e si uniscono in un unico grande abbraccio, sintomo della voglia – almeno quella – di ritrovarsi. Una scelta azzeccata di Martusciello, azzeccatissima considerando che Castellanos poi fa addirittura doppietta dopo una manciata di minuti.

Il numero 19, decisamente fortunato, va a scaricare tutta la tensione in questa esultanza sotto la bandierina. Un gesto liberatorio che però capita proprio verso la curva del Frosinone, che ovviamente non gradisce affatto e comincia a protestare e urlare un po’ di tutto a Castellanos. Che, però, si rende conto di aver esagerato e al termine dell’esultanza chiede ripetutamente scusa ai sostenitori gialloblù. In quello stesso spicchio qualche settimana fa anche Azmoun aveva rivolto un gesto di scuse ai tifosi del Frosinone dopo il suo gol, sia per la sua esultanza che soprattutto per quella di Huijsen.