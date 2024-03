La Juventus domani accoglierà il Genoa. Nella settimana europea, la ‘Signora’ ha svolto il ruolo di spettatrice interessata, strappando il pass per il Mondiale per club della Fifa del 2025. Adesso però è tempo di tornare a giocare in campionato

Del periodo non facile, dell’ambiziosa competizione iridata e della sfida contro il ‘grifone’ di mister Gilardino ha parlato Allegri in sala stampa alla vigilia. Ecco di seguito le sue parole.

In aggiornamento… .