Come cambia il calendario con il Mondiale per club: tour de force per Inter e Juve

Il Mondiale per club a cui, dall’Italia, parteciperanno Inter e Juve prevederà un tour de force per le due squadre, che potrebbero giocare fino a 69 partite in un anno

Il primo Mondiale per club, quello che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del 2025, sta prendendo sempre più forma. Se ancora non è detto chi avrà la meglio tra Barcellona e Atletico Madrid, considerato che entrambe sono arrivate ai quarti di finale di Champions League, dall’Italia, all’Inter che già si era qualificata dopo la fase ai gironi, si è aggiunta la Juventus, e perché il Napoli non è riuscito a superare le forche caudine degli ottavi contro i blaugrana.

Tanti soldi arriveranno nelle casse della Benamata e della Vecchia Signora, ma anche un calendario pieno zeppo di impegni, come non si erano mai visti. Per facilitare nel compito di destreggiarsi tra 69 possibili partite che andranno a disputare nerazzurri e bianconeri – quelle sicure sono 50/51 -, la Lega Serie A ha deciso di anticipare i tempi per quanto riguarda l’inizio del campionato, che dovrebbe partire intorno al 17 agosto, così da finire in tempo perché le due squadre si preparino per la sfida negli Stati Uniti. Ma come saranno divise queste partite?

Il Mondiale per club costringe Inter e Juventus a un tour de force

Partiamo da quelle che, ahiloro, non cambieranno neanche nella prossima stagione: quelle del campionato. Dopo il tentativo fallito di tagliare fuori due club dalla Serie A da parte delle società più blasonate, rimangono 38 le sfide da affrontare per giocarsi lo scudetto per Inter e Juventus.

A queste si devono aggiungere quelle di Coppa Italia, che potrebbe essere solo una, quella degli ottavi di finale, ma anche cinque se si arriva fino all’ultimo atto – e magari si riesce a portare a casa anche il trofeo. Ecco, se la squadra di Massimiliano Allegri dovesse trovare il modo di farlo già da quest’anno (è in semifinale contro la Lazio), ci sarebbe da battagliare con l’Inter in Supercoppa italiana, che si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita. Ancora non si sa se verrà riproposta la formula delle Final Four, e quindi sarebbero potenzialmente due le gare, oppure ci si sfiderà in una gara secca.

Al di fuori delle competizioni nazionali, poi, c’è la nuova versione della Champions League. Dando per scontato che sia la squadra di Simone Inzaghi, sia la Juventus ci si qualificheranno, rispetto a come l’abbiamo sempre conosciuta, ci saranno due partite in più nei gironi, che gironi più non saranno. In base alla posizione, si vedrà se le gare rimarranno solo quelle o no, il massimo di quelle che si possono disputare, per dovere di cronaca, sono 17.

In conclusione il Mondiale per club, che riprende la formula della coppa del mondo facendo disputare almeno tre partite alle squadre, che diventerebbero sette se si arrivasse fino alla finale. Ed ecco, appunto, le 69 gare che peseranno non poco per Inter e Juventus, che per forza di cose dovranno dotarsi di una rosa extra large, e stare in campo per dieci mesi e mezzo, quasi undici.