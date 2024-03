Caos negli spogliatoi, slittato il calcio d’inizio: “È tutto imbarazzante”

Episodio a dir poco clamoroso negli spogliatoi, con i calzettoni da cambiare in pochi minuti: li hanno acquistati nello store dei rivali

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri nel match del campionato inglese femminile, la Women Super League. Tra l’altro non una sfida qualsiasi, visto che era il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal, per giunta decisiva per il campionato visto che le Blues erano al primo posto con 3 punti di vantaggio sulle avversarie.

Ebbene, lo staff delle Gunners, una volta arrivate a Stamford Bridge, si è accorto insieme agli ufficiali di gara di avere nella propria divisa i calzettoni bianchi. Lo stesso colore che però avrebbero indossato anche le giocatrici del Chelsea: questo va ovviamente contro il regolamento ed è il caso in cui la squadra ospite deve ovviamente cambiare i propri colori. Ma l’Arsenal non aveva altro se non i calzettoni bianchi, perciò – come raccontato dal ‘Daily Mail’ – lo staff gunner è andato di corsa ad acquistare dei calzettoni neri. Dove? Allo store ufficiale del Chelsea, che come immaginabile era il negozio più vicino. Una volta comprati e tornati negli spogliatoi, all’Arsenal si sono accorti che c’era un altro problema non di poco conto. Infatti lo sponor tecnico dei Blues è Nike mentre il loro è Adidas. A questo punto l’unica soluzione è stata quella di applicare del nastro su tutti i calzettoni per coprire il logo della Nike e poter quindi scendere in campo senza conseguenze che potevano essere spiacevoli per il club.

Chelsea-Arsenal femminile, caos calzettoni. Wright: “Imbarazzante, ridicolo”

Tutto questo ha portato a un ritardo nell’inizio della partita di ben 30 minuti mentre i fan sugli spalti erano chiaramente increduli. Non solo i tifosi, perché intanto lo stesso Ian Wright – leggenda dell’Arsenal che era a Stamford Bridge per tifare le Gunners – ha commentato in maniera dura l’imprevisto. “Tutto questo è imbarazzante, ridicolo!”, ha scritto su X.

Alla fine la partita si è giocata quindi regolarmente (davanti a 33mila spettatori) e a vincere è stato il Chelsea, in maniera netta, con il risultato di 3-1. Partita chiusa praticamente in mezz’ora: al 15′ il gol di Lauren James, poi la doppietta al 21′ e al 32′ di Sjoeke Nusken. Nel finale, all’86’, l’autorete di Catarina Macario che ha ridotto il gap. Ma ormai la frittata era fatta, in campo e fuori. Così le padrone di casa volano in classifica confermando il primo posto a +6 sull’Arsenal in attesa del Manchester City che domani sarà di scena a Brighton e potrà agganciarle in vetta.