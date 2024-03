Atletico-Inter non è ancora finita: denuncia e richiesta di squalifica

Ancora polemiche legate ad Atletico Madrid-Inter: bufera con denuncia e richiesta di squalifica, cosa sta succedendo

Serata rocambolesca e amara, quella vissuta in casa dell’Atletico Madrid dall’Inter, uscita dalla Champions League ai rigori, dopo aver avuto, a un certo punto, partita e qualificazione in pugno. E dopo aver sprecato diverse occasioni per chiudere il conto prima dei supplementari, e anche durante.

Di rimpianti ce ne saranno parecchi, per i nerazzurri, che hanno abbandonato la principale competizione europea in maniera prematura rispetto al previsto. La gara del ‘Civitas Metropolitano’, ad altissima elettricità in campo, anche se correttissima, ha lasciato poi strascichi esterni al terreno di gioco che sono destinati a far discutere. E che potrebbero avere effetti importanti per il prosieguo della stagione.

Altro caso Vinicius, il Real Madrid non ci sta: Barcellona e Atletico nella bufera razzismo

Sia prima del match tra Atletico che Inter, che prima di quello tra Barcellona e Napoli, il giorno prima, ci sono stati infatti, da parte dei tifosi dei ‘Colchoneros’ e dei blaugrana, inaccettabili cori razzisti nei confronti di Vinicius Jr.

L’attaccante brasiliano è stato insultato e chiamato ‘scimpanzè’. Il Real Madrid ha reagito denunciando i fatti alla magistratura spagnola e chiedendo, tramite i filmati circolati in rete, di procedere all’identificazione e alla squalifica degli autori degli inqualificabili cori e insulti. Non è la prima volta, purtroppo, che Vinicius Jr. finisce nel mirino delle tifoserie avversarie. Il Real Madrid, però, a questo punto, vuole che si intervenga in maniera decisa e che si applichino sanzioni esemplari.