Troppa panchina, il pallino di Giuntoli finalmente alla Juventus

La Juventus può tornare su un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli: non gioca mai, i bianconeri possono approfittarne subito

È da anni accostato alla Juventus, è uno dei calciatori più apprezzati da Cristiano Giuntoli ed ora la sua carriera potrebbe finalmente vestirsi di bianconero.

Potrebbe essere Torino la destinazione di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo attualmente in forza al Paris Saint-Germain. L’ex Napoli è stato spesso accostato alla Juve, ma la trattativa con gli azzurri era difficilmente realizzabile e quindi i bianconeri hanno dovuto mollare la presa. Ora però il suo nome potrebbe tornare di attualità, anche perché il Football Director del club piemontese è un suo ammiratore di vecchia data.

Fu lui, su imbeccata anche di Ancelotti, a portarlo al Napoli nel 2018 per trenta milioni di euro. Nel 2022 l’addio agli azzurri, con un solo anno di contratto ancora, e l’approdo al Paris Saint-Germain per una cifra superiore ai venti milioni di euro. L’avventura parigina però non si sta rivelando particolarmente fortunata. Dopo le difficoltà del primo anno, anche in questa stagione lo spagnolo non sta trovando molto spazio.

Calciomercato Juventus, torna l’idea Fabian Ruiz

Ventisei presenze complessive in questa stagione con due gol e quattro assist a referto, non quello che il centrocampista sperava di ottenere.

A 27 anni Fabian Ruiz vuole sentirsi protagonista e al Paris Saint-Germain non sembra esserci questa possibilità: ecco perché il suo nome potrebbe tornare ad essere d’attualità per la Juventus quest’estate. Ovviamente il tutto a determinate condizioni economiche perché il bilancio sarà un aspetto non secondario nel mercato che i bianconeri condurranno in vista della prossima stagione.

Il centrocampo della Juventus, in attesa di capire anche chi sarà il prossimo allenatore bianconero, avrà bisogno comunque di un profondo restyling e Giuntoli potrebbe voler provare a ‘riprendersi’ un suo vecchio pallino. Fabian Ruiz a Torino è quindi un’ipotesi da prendere in considerazione, soprattutto se in questo finale di stagione il 27enne non avrà più spazio di quanto ottenuto finora. La Juve può cogliere l’occasione.