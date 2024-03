Thiago Motta sorride ma vola basso: “Non mi prendo meriti, non pensiamo all’Europa”

Il Bologna festeggia la vittoria con l’Empoli, ma il tecnico Thiago Motta invita a godersi il momento e a non fare calcoli

Un successo arrivato in extremis, per il Bologna, fondamentale per la corsa a un posto in Champions League. I rossoblù rafforzano il quarto posto passando a Empoli nel finale e da parte del tecnico Thiago Motta c’è ovviamente molta soddisfazione.

“Che gioia alla fine, sono momenti che si possono spiegare e comprendere solo se ci sei dentro – ha raccontato a ‘DAZN’ nel post partita – Abbiamo fatto un’ottima partita e alla fine abbiamo raggiunto una vittoria importante, nonostante le tante occasioni. Gli errori sotto porta ci stanno, sono altre le cose che non possiamo sbagliare, l’atteggiamento è quello giusto e va bene così. Strascichi dopo la sconfitta con l’Inter? No, avevamo giocato molto bene anche quella partita. Siamo in un momento molto positivo e infatti stasera abbiamo giocato come al solito. Non c’è un segreto per quello che stiamo facendo, siamo un grande gruppo”.

Thiago Motta non vuole parlare di sé, del proprio futuro e degli obiettivi della squadra: “Io? Di sicuro faccio il massimo per farli andare in campo, poi quando si gioca tocca a loro – ha aggiunto – Tutti danno il loro contributo, durante la settimana e in partita, è questo che fa la differenza. Abbiamo uno spirito molto forte, per tutto quello che fanno i miei giocatori meritano quello che stanno ottenendo. Non è giusto da parte mia in questo momento prendermi dei meriti. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo goderci questa vittoria per i nostri tifosi, viverci al massimo questo momento. Tutto il resto conta pochissimo, non dobbiamo pensare adesso all’Europa, manca ancora tantissimo, rimaniamo concreti e non pensiamo in astratto. Dobbiamo solo continuare così. Sono grato al Bologna per l’opportunità che mi è stata data e sono grato ai ragazzi che mi stanno aiutando”.