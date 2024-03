Svolta Chiesa e osservato speciale: ribaltone Juve

Risponde al Genoa il prossimo esame in campionato della Juventus. Dalla situazione di Federico Chiesa all’osservato speciale tra i rossoblù

In campo la Juventus dovrà presto provare ad alzare nuovamente l’asticella per evitare brutte sorprese alla luce del periodo negativo che ha accompagnato l’ultimo mese e mezzo.

Il Milan ha infatti compiuto il sorpasso al secondo posto, mentre l’Inter è scappata via verso lidi ormai quasi impossibili da esplorare. Ecco quindi che la truppa di Allegri dovrà ripartire già a cominciare dalla gara di domenica contro il Genoa, una partita che non andrà fallita per rimettere immediatamente in moto un meccanismo che ha subito fin troppe battute d’arresto. Al contempo Giuntoli e soci registrano la qualificazione al Mondiale per Club arrivata con l’uscita di scena del Napoli dalla Champions, e valutano di conseguenza quello che potrà essere il futuro di alcuni elementi di spicco.

Tra questi Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 e che potrebbe vedere cambiato il proprio destino proprio alla luce di prestigio ed introiti economici che porterà in dote la nuovissima versione della Coppa del Mondo per club. Una competizione che potrebbe indurre la società e il ragazzo a far slittare l’attuale scadenza contrattuale di un anno in avanti per poter poi valutare con più calma e senza la pressione dell’addio a costo zero il futuro destino.

Calciomercato Juventus, un anno in più per Chiesa e Gudmundsson osservato speciale

Fari puntati su Chiesa quindi che potrebbe rinnovare di un anno fino al 2026, al netto della distanza dei mesi scorsi, giocando il Mondiale per Club, competizione ricca di fascino e che giocheranno solamente in 12 squadre.

Un anno in più anche per avere la speranza di mettere in campo una stagione migliore di quella attuale, magari sui livelli dell’inizio di quella attuale che aveva lasciato l’impressione di uno Chiesa diverso e definitivamente esploso. Il classe 1997 dopo un grande impatto è stato però condizionato anche da qualche problemino di troppo e il rendimento di questa seconda fase è andato in calando.

Una grande annata, col lustro anche del Mondiale per Club, potrebbe dunque favorire tutte le parti anche in caso di futuro addio. Ed a tal proposito si va a collocare il nome di Albert Gudmundsson che sta vivendo un’annata stellare da trascinatore del Genoa con ben 10 gol in Serie A (12 in totale). L’esterno rossoblù sarà l’osservato speciale della prossima sfida di domenica allo Stadium, proprio come accaduto lo scorso weekend con Koopmeiners.

Oltre a Gudmundsson, ma in un altro ruolo, Juve-Genoa potrebbe essere la partita giusta per osservare anche Morten Frendrup, che darebbe sostanza, polmoni e qualità al centrocampo. Il danese un mese fa contro il Napoli ha trovato anche il suo primo centro in campionato.